Мэр Череповца назвал ямочный ремонт самым надежным способом спасения дороги от ночных заморозков

Мэр Череповца Вадим Германов назвал ямочный ремонт самым надежным способом спасения дороги от ночных заморозков.

«Ранней весной асфальтовые заводы еще не работают, а температура воздуха не позволяет укладывать большие карты. В такое время на помощь приходит ямочный ремонт. Для этого используется литой асфальт — специальная смесь дорожного битума и крошки, нагретая свыше 200 градусов. Такой состав заполняет яму, вытесняя из нее воду, и достаточно быстро застывает. Да, подобный ремонт, конечно, недолговечен, но он позволяет продержаться до наступления тепла и начала работы асфальтовых заводов. Более надежных способов спасать дорогу от ночных заморозков и дневных оттепелей пока еще нет»

Вадим Германов уточнил, что с начала сезона в Череповце отремонтировано уже 2500 квадратных метров дорожного полотна. Основной объем пришелся на Беляева, Ленина, Набережную, Северную автодорогу. Работа идет круглосуточно. Днем — два рециклера, ночью — установка «Вулкан».



В таком режиме дорожникам осталось работать еще примерно месяц

Не все череповчане с мнением мэра согласились. Так, люди предположили, что надо делать нормальный водоотвод и тогда проблем с ямами на дороге не будет или армировать дорожное полотно полимерной сеткой.