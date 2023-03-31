Мэр Череповца назвал ямочный ремонт самым надежным способом спасения дороги от ночных заморозков

31.03.2023 [Общество]

Мэр Череповца Вадим Германов назвал ямочный ремонт самым надежным способом спасения дороги от ночных заморозков.

«Ранней весной асфальтовые заводы еще не работают, а температура воздуха не позволяет укладывать большие карты. В такое время на помощь приходит ямочный ремонт. Для этого используется литой асфальт — специальная смесь дорожного битума и крошки, нагретая свыше 200 градусов. Такой состав заполняет яму, вытесняя из нее воду, и достаточно быстро застывает. Да, подобный ремонт, конечно, недолговечен, но он позволяет продержаться до наступления тепла и начала работы асфальтовых заводов. Более надежных способов спасать дорогу от ночных заморозков и дневных оттепелей пока еще нет»

Вадим Германов уточнил, что с начала сезона в Череповце отремонтировано уже 2500 квадратных метров дорожного полотна. Основной объем пришелся на Беляева, Ленина, Набережную, Северную автодорогу. Работа идет круглосуточно. Днем — два рециклера, ночью — установка «Вулкан».

В таком режиме дорожникам осталось работать еще примерно месяц

Не все череповчане с мнением мэра согласились. Так, люди предположили, что надо делать нормальный водоотвод и тогда проблем с ямами на дороге не будет или армировать дорожное полотно полимерной сеткой.

Тэги: ямочный ремонт

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