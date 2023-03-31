Девочка, которую недавно разыскивали в Великоустюгском районе, помещена в Центр помощи детям

13-летнюю девочку из Великоустюгского района поместили в Центр помощи детям, после того, как она ушла из дома.

29 марта около 15 часов 13-летняя Ксения вышла из библиотеки и пропала. По словам главы Великоустюгского округа Александра Кузьмина поиски в поселке Сусоловка продолжались 6 часов. В них принимали участие сотрудники полиции, МЧС, поисково-спасательный отряд «Устюг-Спас», а также местные жители. К счастью, девочку удалось найти.

По данным УМВД России по Вологодской области, ранее девочка из дома не уходила. Теперь с ней будут работать инспекторы ПДН. Выяснилось, что девочка ушла из-за конфликта в семье, поэтому на время разбирательства, ее поместили в Центр помощи детям. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова:

«13 летняя девочка вместе с братом воспитывались в приемной многодетной семье брата их матери, которая лишена родительских прав. Несмотря на то, что в семье 8 детей, специалисты, курирующие семью, всегда отмечали, что это обычная сельская семья. В квартире чисто, у всех детей есть все необходимое для жизни и учебы. Приемная мама приучает детей к труду, требует, чтобы следили за порядком. После жалобы брата, что сестра отказалась от уборки, приемная мать отругала подростка. И девочка приняла решение после школы пойти к подруге. Засидевшись, решила, что ее будут снова ругать и пошла гулять в лес, сказав подружке, что „пусть поволнуются“. До выяснения всех обстоятельств, органы опеки пока поместили детей в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Факты применения физического насилия к детям не подтверждаются. Но детско- родительский конфликт налицо».

Ольга Смирнова отметила, что подростковый возраст- самый сложный в жизни ребёнка. С одной стороны ребёнок чувствует себя взрослым, хочет, чтобы относились к нему как к взрослому, а с другой стороны ещё не умеет контролировать своё поведение, не желает брать ответственность за свои поступки. И родителям важно это учитывать, относится к нему, как к самостоятельному взрослому человеку, уважать его взгляды и чувства, ну и, конечно, поддерживать и с пониманием относится к его поведению. Разбирательства по данному факту продолжаются. Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребёнка.