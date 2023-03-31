В исправительной колонии в Соколе горел швейный цех

В Соколе в исправительной колонии произошел пожар

«Пожар в швейном цехе ИК-4 в городе Соколе произошел в четверг днем. Предварительно, площадь пожара составила 150 кв. м. По первоначальной информации, никто не пострадал. На данный момент ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Вологодской области.

Как уточнили в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 13:29 мск, в 14:28 пожар локализовали, в 14:39 — ликвидировали открытое горение. К тушению огня привлекли 47 человек и 15 единиц техники. Пострадавших нет.