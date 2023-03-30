Максим Цветков завоевал серебряную медаль Чемпионата России по биатлону
Вместе с биатлонисткой из Санкт-Петербурга Екатериной Юрловой-Перхт вологжанин занял второе место в Сингл-микст (Одиночная смешанная эстафета).
Тандем Юрлова-Перхт — Цветков в сумме допустил 7 промахов на огневых рубежах, столько же сколько и биатлонисты из Тюмени, Виктория Сливко и Евгений Гараничев одержавшие победу в гонке. Но на дистанции уступили им 10 секунд. На третьем месте сборная Новосибирской области, Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов.
У Максима Цветкова, выступающего за Вологодскую область и Санкт-Петербург, на этих соревнованиях идут все результаты только по нарастающей. 5 место в Спринте, затем третье в Гонке преследования и вот теперь «серебро» в Сингл-микст.
Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске завершится в выходные, 1 и 2 апреля, когда пройдут уже классические эстафеты, мужская и женская. И Масс-старты.
Максим Цветков завоевал серебряную медаль Чемпионата России по биатлону
Максим Цветков завоевал серебряную медаль Чемпионата России по биатлону
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