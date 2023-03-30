Волонтеры помогут жителям Вологды в голосовании за объекты благоустройства по программе «Комфортная городская среда»

30.03.2023 [Общество]

Голосование за   общественные пространства для благоустройства на 2024 год пройдет с 15  апреля по 31 мая на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru. Работа ведется  в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На данный момент в Вологде практически сформирован волонтерский корпус, который будет помогать жителям в голосовании.

«В состав волонтерского корпуса проекта „Комфортная городская среда“ вошли около 100 человек: как  новички, так и добровольцы, работавшие  в этом направлении в предыдущие годы. Начиная с 15 апреля, они будут дежурить на открытых площадках в разных районах города, выходить в трудовые коллективы, чтобы помочь проголосовать на местах. Задача добровольцев —  информировать горожан о проектах, которые выносятся на обсуждение, и помогать голосовать на федеральной платформе с помощью планшета. Он будет в распоряжении каждой команды волонтеров. Сейчас ребята проходят онлайн-обучение на платформе dobro.ru, затем для них будет организовано и обучение в режиме оффлайн. Для нас важно, чтобы процесс голосования за общественные пространства был максимально комфортным и понятным для каждого вологжанина. Для этого и будет работать волонтерский корпус проекта», — рассказала начальник Управления по молодежной политике Вологды Яна Филиппова. 

Сейчас формируется список открытых площадок, где будут дежурить волонтеры. Планируется, что в этом году такие пункты будут работать по две недели, а затем перемещаться на другие точки. Так, в первые две недели с момента голосования волонтеры будут дежурить у вокзала, у ТЦ «Мармелад», на аллее по ул. Ильюшина и на пл. Чайковского.

Вологжане смогут проголосовать за общественные пространства и самостоятельно с любого мобильного устройства или домашнего компьютера. В голосовании могут участвовать жители от 14 лет. Конкретный список пространств Вологды, за которые можно отдать голос, появится на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru 15 апреля. Объект, получивший наибольшую поддержку жителей, будет благоустроен в 2024 году.

Напомним, пространства для благоустройства по программе «Комфортная городская среда» выбираются голосованием все последние годы. В 2020 году преобразился бульвар на ул. Пирогова, в 2021 — Рождественский парк и 1-я очередь Осановской рощи, в 2022 году —  Затоновский берег. Причем, Бульвар Пирогова и Рождественский парк вошли в число лучших проектов благоустройства страны по версии Минстроя РФ.  В 2023 году  начнутся работы по благоустройству Парка Ветеранов.

Также с момента старта проекта в его рамках в Вологде  отремонтирован 271 двор.
 

Тэги: комфортная городская среда, голосование

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