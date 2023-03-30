Житель Череповца убил знакомого и некоторое время выпивал в компании его тела

В Череповце полицейские задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника.

Мать потерпевшего заявила о пропаже 48-летнего сына 26 марта. В последний раз он звонил ей за несколько дней до того. В ходе разговора женщина поняла, что сын был пьян. Выяснилось, что он выпивал в компании ранее судимого знакомого в его квартире на улице Батюшкова.

«В квартире было обнаружено тело пропавшего. При осмотре сотрудниками территориального следственного отдела на теле были выявлены признаки криминального характера смерти. При этом сам хозяин помещения пребывал в своем жилище в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, подозреваемый в ходе застолья ударил гостя ножом в грудь, отчего тот скончался. Мужчина не стал заявлять о случившемся. Под тяжестью улик он сознался в содеянном.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.