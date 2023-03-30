Лекция «История 20-го века через призму генетики» пройдет в Вологде 1 апреля

Лекция «Не шутите с генами!» про историю через призму генетики состоится 1 апреля в Вологде в рамках проекта «Лекторий» в областной библиотеке имени Бабушкина.

Причтет лекцию ученый, биолог Дмитрий Кривошеев.

– Как различные политические силы в XX веке пытались использовать генетику в своих целях и что из этого получилось? Почему история с евгеникой так плохо закончилась? И можно ли ставить на ней крест? Почему в СССР были гонения на генетику? – ответы на эти и другие вопросы вы сможете узнать на лекции.

Начало мероприятия 1 апреля. Общий сбор в 15:00. Начало лекции: в 15:30. В библиотеке имени бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).