Экскурсия «В поисках Эйфелевой башни» пройдет в Вологде 1 апреля

Пешком по Вологде Корбакова приглашает прогуляться Вологодская картинная галерея.

Экскурсия «В поисках Эйфелевой башни» пройдет в центральной части областной столицы 1 апреля.

– Это пешеходная экскурсия по Вологде 30-х годов, основанная на воспоминаниях народного художника России Владимира Корбакова, – говорится в анонсе мероприятия. – В ходе поисков вы узнаете, что такое «нособойки», сколько ведер воды во времена НЭПа можно было взять на один талон на бассейке, где стоял дом мадам Канарейкиной, чем торговали в НЭПманских магазинах, кому вручали «рогожное знамя».