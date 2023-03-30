Экскурсия «В поисках Эйфелевой башни» пройдет в Вологде 1 апреля

30.03.2023 [Культура]

Пешком по Вологде Корбакова приглашает прогуляться Вологодская картинная галерея.

Экскурсия «В поисках Эйфелевой башни» пройдет в центральной части областной столицы 1 апреля.

– Это пешеходная экскурсия по Вологде 30-х годов, основанная на воспоминаниях народного художника России Владимира Корбакова, – говорится в анонсе мероприятия. – В ходе поисков вы узнаете, что такое «нособойки», сколько ведер воды во времена НЭПа можно было взять на один талон на бассейке, где стоял дом мадам Канарейкиной, чем торговали в НЭПманских магазинах, кому вручали «рогожное знамя».

Предварительная запись под постом на странице картинной галереи в социальной сети.

Начало мероприятия в субботу, 1 апреля, в 11:00, в Вологде на улице Ленина у дома №7.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: экскурсия, Корбаков, история

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