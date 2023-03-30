Фестиваль мастер-классов «Птица на ладони» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 1 апреля.
Мероприятие приурочено к Международному дню птиц.
Посетителей ждут мастер-классы, на которых можно изготовить птичек в разных техниках, из разных материалов:
- изготовление птички из глины;
- изготовление птички из бумаги в технике «оригами»;
- роспись «Мезенские утицы»;
- изготовление птички из фетра;
- изготовление птички из ниток для вязания;
- изготовление птички из бумаги в технике «бумажная пластика».
Мастер-классы рассчитаны на детей от шести лет и старше.
Так же в программе фестиваля будет работать интерактивная площадка Вологодского отделения Союза охраны птиц России «Лесные трели», на которой можно будет послушать и определить голоса птиц.
Начало мероприятия 1 апреля с 11:00 до 14:00 в экспозиции «Природа и история Вологодского края» музея-заповедника на территории вологодского кремля.
Посетители с «птичьими» фамилиями могут посетить мероприятие бесплатно (захватите с собой паспорт). Остальные – по стоимости музейного билета.
Возрастные ограничения: (0+).