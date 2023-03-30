Фестиваль мастер-классов «Птица на ладони» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 1 апреля

30.03.2023 [Культура]

Фестиваль мастер-классов «Птица на ладони» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 1 апреля.

Мероприятие приурочено к Международному дню птиц. 

Посетителей ждут мастер-классы, на которых можно изготовить птичек в разных техниках, из разных материалов:

  • изготовление птички из глины;
  • изготовление птички из бумаги в технике «оригами»;
  • роспись «Мезенские утицы»;
  • изготовление птички из фетра;
  • изготовление птички из ниток для вязания;
  • изготовление птички из бумаги в технике «бумажная пластика».

Мастер-классы рассчитаны на детей от шести лет и старше.

Так же в программе фестиваля будет работать интерактивная площадка Вологодского отделения Союза охраны птиц России «Лесные трели», на которой можно будет послушать и определить голоса птиц.

Начало мероприятия 1 апреля с 11:00 до 14:00 в экспозиции «Природа и история Вологодского края» музея-заповедника на территории вологодского кремля. 

Посетители с «птичьими» фамилиями могут посетить мероприятие бесплатно (захватите с собой паспорт). Остальные – по стоимости музейного билета.

Возрастные ограничения: (0+).
 

Тэги: фестиваль, мастер-классы, птицы

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