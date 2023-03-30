Фестиваль мастер-классов «Птица на ладони» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 1 апреля.

Мероприятие приурочено к Международному дню птиц.

Посетителей ждут мастер-классы, на которых можно изготовить птичек в разных техниках, из разных материалов:

изготовление птички из глины;

изготовление птички из бумаги в технике «оригами»;

роспись «Мезенские утицы»;

изготовление птички из фетра;

изготовление птички из ниток для вязания;

изготовление птички из бумаги в технике «бумажная пластика».

Мастер-классы рассчитаны на детей от шести лет и старше.

Так же в программе фестиваля будет работать интерактивная площадка Вологодского отделения Союза охраны птиц России «Лесные трели», на которой можно будет послушать и определить голоса птиц.

Начало мероприятия 1 апреля с 11:00 до 14:00 в экспозиции «Природа и история Вологодского края» музея-заповедника на территории вологодского кремля.

Посетители с «птичьими» фамилиями могут посетить мероприятие бесплатно (захватите с собой паспорт). Остальные – по стоимости музейного билета.

Возрастные ограничения: (0+).

