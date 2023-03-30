В Кичменгско-городецком округе выдали разрешение на оружие мужчине, состоящем на учете у психиатра

30.03.2023 [Общество]

Прокуратура Кичменгско-Городецкого района провела проверку исполнения законодательства об обороте гражданского оружия и установила, что местному жителю выдали разрешение на оружие, не смотря на то, что он стоит на учете у психиатра.

«Жителю ранее выдано разрешение на хранение и ношение гражданского длинноствольного огнестрельного оружия. Однако, мужчина состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом, при котором в соответствии с требованиями законодательства противопоказано владение оружием. Вместе с тем, районным учреждением здравоохранения при наличии указанной информации, в нарушение требований законодательства об обороте оружия, сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием в уполномоченный орган не направлено, гражданин о выявлении у него заболевания не уведомлен», — сообщают в прокуратуре Вологодской области. 

Прокурором района в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования мужчина, получив уведомление о наличии у него заболевания, препятствующего владению оружием, добровольно аннулировал разрешение на хранение оружия и произвел его отчуждение в установленном законом порядке. Виновное должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

Тэги: оружие, психиатр

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