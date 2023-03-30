Собаку спасли с отколовшейся льдины в Череповце

В Череповце спасатели сняли собаку со льдины в месте слияния Шексны и Ягорбы, сообщает официальный сайт города.

О животном посередине реки заявили очевидцы утром 30 марта. Выяснилось, что пёс провалился в полынью. Спасатели добрались до животного на судне на воздушной подушке и доставили его на берег.

«Хозяев не нашли, поэтому забрали себе, высушили, накормили. Вскоре позвонила хозяйка», — рассказал cherinfo руководитель городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Как собака оказалась посередине реки одна — неизвестно.