Собаку спасли с отколовшейся льдины в Череповце

30.03.2023 [Происшествия]

В Череповце спасатели сняли собаку со льдины в месте слияния Шексны и Ягорбы, сообщает официальный сайт города.

О животном посередине реки заявили очевидцы утром 30 марта. Выяснилось, что пёс провалился в полынью. Спасатели добрались до животного на судне на воздушной подушке и доставили его на берег.

«Хозяев не нашли, поэтому забрали себе, высушили, накормили. Вскоре позвонила хозяйка», — рассказал cherinfo руководитель городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Как собака оказалась посередине реки одна — неизвестно.

Тэги: спасли, собака, спасатели
фото и видео спасательной службы

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