В Устюженском районе мужчина через суд взыскал компенсацию за неоконченные работы по строительству колодца на своём участке

В Устюженском районе суд рассмотрел иск местного жителя о взыскании компенсации со строителя, не закончившего работы по строительству колодца на его участке.

Установлено, что в марте 2022 года мужчины заключили устное соглашение об установке шахтного колодца. Цену, которая составила 37 тысяч рублей, они согласовывали устно, а смету не составляли. Деньги заказчик перевёл исполнителю.

В том же месяце строитель установил в пробуренную шахту девять железобетонных колец. После заказчик приобрёл ещё три кольца для углубления.

«Исполнитель установил десятое кольцо, однако шахту зажало и нижнее (первое) кольцо колодца в углубление не опустилось. После этого верхнее кольцо пришлось снять. На колодец был установлен деревянный домик и подключен насос для воды», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В июле 2022 года истец предложил ответчику закончить работы, но тот перестал выходить на связь и мужчина обратился в суд.

«При обращении в суд истец ссылался на нарушение технических требований при строительстве колодца ответчиком, что подтвердилось строительно-технической экспертизой», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика 14 500 рублей возмещения материального ущерба, 504 рубля процентов за пользование деньгами и 2578 рублей компенсации судебных расходов.