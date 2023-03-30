Литературная Печа-куча пройдет в библиотеке на Конева в Вологде 1 апреля

Литературная Печа-куча пройдет в филиале областной библиотеки на улице Конева в Вологде 1 апреля.
На мероприятии с презентациями выступят:
- Катерина Козицына «Что хорошего в комиксах»,
- Елена Васьянова «По следам «Яшинской рябинки»,
- Алиса Кошкина «Романтизм как литературный метод»,
- Марина Критская «НЕ?НУЖНАЯ ПАМЯТЬ»: как банальная история стала большим проектом»,
- Мария Таймишина «Владимир Левшин. Сказка, да не сказка»,
- Ольга Гусенина «Когда трудности сказочных мам не такие и «сказочные»,
- Любовь Сорокина «А.Н. Островский – хозяин русской сцены».
Напомним, формат Печи-кучи – выступления на разные темы с презентациями по 20 слайдов, которые автоматически сменяются каждые 20 секунд. В завершении слушатели выберут лучшего спикера. Победитель получит приз от Камерного Драматического Театра.
К участию приглашаются все желающие.
Начало мероприятия 1 апреля в 16:00 в библиотеке по адресу: Вологда, Конева, 6.
Вход свободный.
Возрастные ограничения: (12+).