Литературная Печа-куча пройдет в библиотеке на Конева в Вологде 1 апреля

Литературная Печа-куча пройдет в филиале областной библиотеки на улице Конева в Вологде 1 апреля.

На мероприятии с презентациями выступят:

Катерина Козицына «Что хорошего в комиксах», Елена Васьянова «По следам «Яшинской рябинки», Алиса Кошкина «Романтизм как литературный метод», Марина Критская «НЕ?НУЖНАЯ ПАМЯТЬ»: как банальная история стала большим проектом», Мария Таймишина «Владимир Левшин. Сказка, да не сказка», Ольга Гусенина «Когда трудности сказочных мам не такие и «сказочные», Любовь Сорокина «А.Н. Островский – хозяин русской сцены».

Напомним, формат Печи-кучи – выступления на разные темы с презентациями по 20 слайдов, которые автоматически сменяются каждые 20 секунд. В завершении слушатели выберут лучшего спикера. Победитель получит приз от Камерного Драматического Театра.

К участию приглашаются все желающие.

Начало мероприятия 1 апреля в 16:00 в библиотеке по адресу: Вологда, Конева, 6.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

