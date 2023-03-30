Литературная Печа-куча пройдет в библиотеке на Конева в Вологде 1 апреля

30.03.2023 [Культура]

Литературная Печа-куча пройдет в филиале областной библиотеки на улице Конева в Вологде 1 апреля.

На мероприятии с презентациями выступят:

  1. Катерина Козицына «Что хорошего в комиксах»,
  2. Елена Васьянова «По следам «Яшинской рябинки»,
  3. Алиса Кошкина «Романтизм как литературный метод»,
  4. Марина Критская «НЕ?НУЖНАЯ ПАМЯТЬ»: как банальная история стала большим проектом»,
  5. Мария Таймишина «Владимир Левшин. Сказка, да не сказка»,
  6. Ольга Гусенина «Когда трудности сказочных мам не такие и «сказочные»,
  7. Любовь Сорокина «А.Н. Островский – хозяин русской сцены».

Напомним, формат Печи-кучи – выступления на разные темы с презентациями по 20 слайдов, которые автоматически сменяются каждые 20 секунд. В завершении слушатели выберут лучшего спикера. Победитель получит приз от Камерного Драматического Театра.

К участию приглашаются все желающие.

Начало мероприятия 1 апреля в 16:00 в библиотеке по адресу: Вологда, Конева, 6.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: печа-куча, литература

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