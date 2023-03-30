Выставка русской вышивки белым по белому открылась в Музее кружева в Вологде

Выставка «Шелковая нить, протянутая сквозь века» открылась в вологодском Музее кружева. Здесь представлены изделия фабрики «Кадомский вениз» из города Кадом Рязанской области.

Кадомский вениз – это уникальный российский промысел, вид русской вышивки белым по белому, совмещенной с игольным кружевом.

– Легенда связывает появление кадомского вениза в России с эпохой Петра Первого, когда при переходе на европейский костюм в России появился большой спрос на дорогостоящее венецианское и брабантское кружево. Чтобы наладить собственное производство дорогостоящего кружева в Россию из Венеции были приглашены мастерицы, обучившие монахинь местного монастыря искусству вышивки венецианского кружева. Так в Кадоме появилось тончайшее игольное кружево, – поясняют сотрудники Вологодского музея-заповедника.

Становление кадомского кружевного промысла связано с именем местной помещицы Марии Новосильцевой, которая в 1904 году организовала пункт приема кружева и вышивки от крестьянок окрестных сел. В 1907 году ее дочь Мария Авинова открыла в Кадоме школу-мастерскую, в которой крестьянки обучались технике филейной вышивки. В этой же мастерской развивалась и ажурная кадомская вышивка «вениз».