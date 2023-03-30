Выставка Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь» приехала в Череповец

30.03.2023 [Культура]

В арт-пространстве «Петров Ям» открылась выставка произведений действительного члена Русского географического общества и академика Российской академии художеств Федора Конюхова.

фото cherinfo

Восхождение на Эверест, кругосветные одиночные плавания, полеты на воздушном шаре, — жизнь Федора Конюхова полна опасных приключений и интересных встреч. Самый известный в России путешественник современности прославился не только своими экспедициями, он также признанный художник-график, живописец, писатель и педагог. Мастер создал более 3000 картин, автолитографий, рисунков, коллажей в различных техниках.

На выставке в Череповце представлены 37 работ, которые охватывают три десятилетия путешествий Федора Конюхова по всему миру. Представленная экспозиция объединяет живопись и графику автора — от ранних работ, написанных в 1970–80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, порой тяготеющие к чистой абстракции. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций и путешествий по различным странам, впоследствии легли в основу его живописных полотен, графических листов, литографий, офортов, в которых художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы.

Выставку в Череповце организовала компания «ФосАгро», которая выступила генеральным партнёром экспедиции путешественника — рекордного трансконтинентального перелёта на воздушном шаре в марте этого года. Специально для этой исторической экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар «ФосАгро» с объемом оболочки 12 тысяч кубических метров, самый большой, созданный за всю историю отечественного воздухоплавания.

Выставка в Череповце будет работать каждый день с 11:00 до 19:00, кроме понедельника, до 24 апреля по адресу: ул. Труда, 26. Вход свободный. (12+)

Ранее, с 10 февраля по 19 марта, выставка Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь» экспонировалась в Вологодской областной картинной галерее.

Тэги: картины, федор конюхов

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