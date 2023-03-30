В Череповецком районе в результате ДТП погибли три человека

29 марта около 23:15 в Череповецком районе на 33 километре автодороги «Сергиев Посад-Колязин-Рыбинск- Череповец» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

«По предварительной версии, житель города Череповца 1998 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2105, двигаясь со стороны г. Череповец в сторону г. Пошехонье, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом под управлением жителя Ульяновской области 1973 г. р. В результате ДТП погибли водитель ВАЗа и два его пассажира: житель города Череповца 1998 г. р. и житель Ярославской области 1997 г. р. На месте происшествия работали наряды ГИБДД и другие заинтересованные службы», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.