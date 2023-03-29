В Вологде владелец помещения на городском рынке задолжал 296 тысяч рублей за содержание имущества

29.03.2023 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск ООО «Вологодский городской рынок» о взыскании задолженности по содержанию общего имущества с владельца одного из помещений.

«В данном случае ответчик — индивидуальный предприниматель, собственник помещения на втором этаже, уклонялся от внесения платы за содержание общего имущества с января 2019 года по июнь 2022 года, что и послужило поводом для обращения в суд», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сумма задолженности составила 296 тысяч рублей. Суд взыскал с ответчика сумму долга, а также 55 тысяч рублей неустойки в пользу истца.

Тэги: городской рынок, содержание, имущество, долг, иск, суд, взыскание

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области выявили потенциально опасную куру
Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика
Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике
«Откосили»: Магистраль не будет восстанавливать кусты в Вологде, которые сначала посадила, а потом скосила
В зоне СВО погиб житель Шекснинского района
В Вологде ночью сгорела квартира из-за заряжающегося телефона
Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»
В Вологде при обрушении крыльца у офиса врачей общей практики пострадала пациентка
Пласт снега упал с крыши многоэтажного дома и чуть не убил семью вологжан
В ходе СВО погиб житель Тотемского округа

Похожие новости

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде

В третьем часу дня на рынке загорелся торговый павильон

5853
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Билайн дарит новым абонентам из Вологодской области дополнительный интернет-трафик
В Вологде владелец помещения на городском рынке задолжал 296 тысяч рублей за содержание имущества
Старинные деревянные расписные двери из частной коллекции поступили в Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Экскурсия по выставке дамских аксессуаров 19-го века пройдет в Вологде 1 апреля
Тема мощения городских улиц станет предметом общественной дискуссии в Вологде 4 апреля
Военнослужащие и члены их семей получили 180 тысяч кредитных каникул на сумму 69,3 млрд рублей
Экс-главу поселения в Тотемском районе будут судить за присвоение и служебный подлог
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

1339
0
29.03.2023 [БлогоVO]

Самые опасные политики – это неучи по истории

228
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

393
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика