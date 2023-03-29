В Вологде владелец помещения на городском рынке задолжал 296 тысяч рублей за содержание имущества

В Вологде суд рассмотрел иск ООО «Вологодский городской рынок» о взыскании задолженности по содержанию общего имущества с владельца одного из помещений.

«В данном случае ответчик — индивидуальный предприниматель, собственник помещения на втором этаже, уклонялся от внесения платы за содержание общего имущества с января 2019 года по июнь 2022 года, что и послужило поводом для обращения в суд», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сумма задолженности составила 296 тысяч рублей. Суд взыскал с ответчика сумму долга, а также 55 тысяч рублей неустойки в пользу истца.