Старинные деревянные расписные двери из частной коллекции поступили в Кирилло-Белозерский музей-заповедник

29.03.2023 [Культура]

Старинные деревянные расписные двери из частной коллекции поступили в Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

– Ценные предметы мы приобрели у известного коллекционера Алексея Германовича, – сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Они войдут в основной фонд музея и после реставрации пополнят постоянные экспозиции музея. Посетители смогут увидеть, как выглядели двери и заборки – деревянные перегородки, отделяющие одну половину избы от другой – вологжан в конце 19-го – начале 20-го столетий. В ближайшее время специалисты музея займутся реставрацией красочного слоя предметов, устранением щелей, коррозии металла, а также – реставрацией самого полотна.

Напомним, коллекционер Алексей Германович уже не в первый раз передает предметы из своей коллекции в Кирилло-Белозерский музей-заповедник: 

– Дело в том, что именно в этом музее хранится самая уникальная и одна из самых масштабных коллекций прялок, – говорит коллекционер. – Я знаю, насколько трепетно сотрудники и руководство музея относятся к сохранению памятников, следят за температурно-влажностным режимом. Поэтому вопроса, в какой музей передавать коллекцию дерева, которую мы с семьей комплектовали с начала 2000-х, у нас не стояло.

Вологодские двери, пополнившие деревянный фонд музея, уникальны росписями, с изображениями львов, птиц, людей и различных цветочных узоров. Особенность этой коллекции и в том, что двери представлены, как носитель живописи, который практически утрачен в России. Некоторые экспонаты из собрания редких дверей принимали участие в выставке «Истоки русского авангарда» в московской галерее «Проун», которая находится на территории «Винзавода».

Сейчас в коллекции дерева Кирилло-Белозерского музея-заповедника находится 8 167 экспонатов. Это предметы быта и интерьера: тарели, подсвечники, ковши-скобкари, прялки, а также предметы церковного искусства: кресты-нательники, потиры, иконы. 

Самые древние деревянные экспонаты музея – деревянный крест 16-го века и знаменитое кресло патриарха Никона, которое датируется 17-м веком.

– Оно так же выполнено из дерева. По своей конструкции очень близко к солидным, монументальным, строгим памятникам времен Ивана Грозного. Это кресло имеет высокую спинку, простые подлокотники и сиденье, обтянутое черное кожей, – говорит Михаил Шаромазов. – Особый интерес представляет надпись, сделанная красивой славянской вязью на нижней части подлокотников: «176 марта (это 1668 год) дня сий стул сделан смиренным Никоном патриархом в заточении за слово Божие за святую церковь в Ферапонтове монастыре в тюрьме». Увидеть это кресло в таком виде, в каком оно существовало при Никоне, сейчас удается благодаря работе реставраторов Научно-исследовательского института реставрации Александра Яблокова и Юрия Серова, которые в 1981-1982 годах расчистили живопись, восполнили деревянные утраты, смягчили кожу и восполнили утраты на ней.

Сейчас реставрация ждет и редкие деревянные двери, поступившие в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

– Мы уверены, что в ближайшем будущем удастся восстановить не только целостность изделий, но и роспись народных живописцев, которые работали в свободно-кистевой манере и изображали растительные композиции на входных дверях 19-го века, – говорят сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Тэги: реставрация, экспонаты, росписи, Вологодские росписи, дерево

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