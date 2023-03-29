Тема мощения городских улиц станет предметом общественной дискуссии в Вологде 4 апреля

29.03.2023 [Общество]

Бесплатный образовательный семинар «Современное мощение: подходы к проектированию и строительству» пройдет в Вологде 4 апреля.

Проведет мероприятие директор Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

– Мощение – это не только старинный способ организации дорожно-пешеходного покрытия, но и концептуальное средство выразительности в дизайне городской среды, – говорится в анонсе мероприятия. – Также на семинаре будут рассматриваться вопросы современного проектирования и качественного обслуживания данного типа покрытий от специалистов в этой области. Сейчас мы проводим качественное исследование состояния центральных улиц нашего города и тема городского мощения станет хорошим предметом для дискуссии.

Семинар пройдет 4 апреля с 14:00 до 17:00 в здании кинотеатра «Салют» по адресу: Вологда, Ленина, 12.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: благоустройство, дискуссия, улицы Вологды

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