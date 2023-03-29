Билайн дарит новым абонентам из Вологодской области дополнительный интернет-трафик

Оператор запустил акцию для новых абонентов. Подключая Тариф UP (АП), клиенты в Вологде и области будут регулярно получать в подарок по 30 Гб мобильного интернета, если будут каждый месяц вовремя пополнять баланс.

Руководитель департамента по маркетингу розничного бизнеса в Западном регионе билайна Надежда Корнилова: «Улучшение сети — ежедневный труд наших технических специалистов. Они строят вышки, увеличивают скорость 4G. И это крайне важно: мы видим, как клиенты всё активнее пользуются мобильным интернетом. И, так как мы хотим, чтобы наши новые абоненты в полной мере познакомились с возможностями сети билайн, то дарим им дополнительные гигабайты мобильного интернета. На мой взгляд, это поможет получить максимум впечатлений от старта использования мобильных сервисов билайна».

30 Гб будут начисляться каждый второй месяц, пока клиент не поменяет аппера (цифрового помощника), настройки тарифа или тарифный план. Для участия в акции необходимо подключиться к Тарифу UP билайна с пакетом интернета от 35 Гб до 30.06.2023. Далее нужно каждый месяц вовремя пополнять баланс единым платежом.

Дополнительный пакет мобильного интернет можно тратить на просмотр фильмов, общение в мессенджерах, онлайн шоппинг и многое другое. Кроме того, ими можно поделиться с семьёй*. Подробности об акции на beeline.ru.

* Подключение в рамках услуги «Дели всё». Услуга платная (позволяет подключить к основному номеру не более 5 доп. номеров)

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