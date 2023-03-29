Экс-главу поселения в Тотемском районе будут судить за присвоение и служебный подлог

29.03.2023 [Общество]

В Тотемском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы одного из сельских поселений, обвиняемого в растрате с использованием служебного положения и служебном подлоге.

По версии следствия, в октябре 2018 года, а также с августа по ноябрь 2020 года обвиняемый передал автомобили «ВАЗ» и «УАЗ», принадлежащие поселению, своему знакомому в счёт покрытия личного долга перед ним. Сумма ущерба составила больше 72 тысяч рублей.

«Кроме того, в период с сентября 2017 по июнь 2022 года фигурант уголовного дела с целью хищения бюджетных денежных средств изготовил фиктивную заявку и финансовые документы для участия в проекте „Народный бюджет“», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Получив 300 тысяч рублей на ремонт берега и обустройство подъездных путей к пожарному водоему в п. Гремячий, обвиняемый похитил деньги, подделав документы о выполнении работ.

Дело готовится к передаче в суд.

Тэги: растрата, служебный подлог, главы поселений, уголовное дело

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