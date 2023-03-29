Жителя Шекснинского района будут судить за содержание незаконной приемки металлолома

29.03.2023 [Общество]

В Шекснинском районе местного жителя будут судить за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

«По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2021 г. по июнь 2022 г. занимался незаконной предпринимательской деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома и стальных отходов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

За время работы пункта приема лома обвиняемый реализовал около 500 тонн лома на общую сумму более 10 миллионов рублей. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Тэги: металлолом, приемка, предприниматель, лицензия, нарушение, уголовное дело

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