Жителя Шекснинского района будут судить за содержание незаконной приемки металлолома

В Шекснинском районе местного жителя будут судить за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

«По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2021 г. по июнь 2022 г. занимался незаконной предпринимательской деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома и стальных отходов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

За время работы пункта приема лома обвиняемый реализовал около 500 тонн лома на общую сумму более 10 миллионов рублей. Уголовное дело готовится к передаче в суд.