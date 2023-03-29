В Череповце владелец авто через суд взыскал деньги с эвакуаторщиков, повредивших его машину

В Череповце суд рассмотрел иск местного жителя о взыскании ущерба с эвакуаторщиков, повредивших его автомобиль.

В обосновании иска мужчина пояснил, что его автомобиль «Haval» был увезён с места ДТП на спецстоянку эвакуатором, принадлежащим муниципальному казённому учреждению.

«В процессе эвакуации автомобиль был поврежден в результате резкого торможения эвакуатора. Причиненные повреждения были зафиксированы в акте возврата задержанного транспортного средства», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Учреждение отказалось добровольно возместить ущерб, и автовладелец обратился в суд. Представитель ответчика не признал требования, сославшись на то, что машина не могла быть повреждена при таких обстоятельствах, но судебная экспертиза подтвердила точку зрения истца.

При таких обстоятельствах суд взыскал с учреждения стоимость восстановительного ремонта — 107 900 рублей, утрату товарной стоимости — 15 947 рублей и судебные расходы — 18 175 рублей.