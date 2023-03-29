В Харовске подросток простил работника железной дороги, из-за которого лишился ноги

В Харовске суд прекратил уголовное дело в отношении сотрудника железной дороги — составителя поездов — обвиняемого в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

Установлено, что днём 20 мая подсудимый, исполняя должностные обязанности по руководству движением состава из тепловоза и восьми платформ, заметил идущего по путям подростка. В нарушение инструкций, мужчина не подал соответствующий сигнал машинисту тепловоза и не принял мер к остановке состава.

«В результате чего возле дома, расположенного по адресу: г. Харовск, ул. Тельмана, произошел наезд на несовершеннолетнего. Подростку был причинен тяжкий вред здоровью в виде ампутации правой ноги», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Пострадавший и его родители заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и сказали, что не имеют к мужчине претензий. При таких обстоятельствах суд прекратил уголовное дело.