В Харовске подросток простил работника железной дороги, из-за которого лишился ноги

29.03.2023 [Общество]

В Харовске суд прекратил уголовное дело в отношении сотрудника железной дороги — составителя поездов — обвиняемого в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

Установлено, что днём 20 мая подсудимый, исполняя должностные обязанности по руководству движением состава из тепловоза и восьми платформ, заметил идущего по путям подростка. В нарушение инструкций, мужчина не подал соответствующий сигнал машинисту тепловоза и не принял мер к остановке состава.

«В результате чего возле дома, расположенного по адресу: г. Харовск, ул. Тельмана, произошел наезд на несовершеннолетнего. Подростку был причинен тяжкий вред здоровью в виде ампутации правой ноги», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Пострадавший и его родители заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и сказали, что не имеют к мужчине претензий. При таких обстоятельствах суд прекратил уголовное дело.

Тэги: железная дорога, подросток, попал под поезд, травма, суд, уголовное дело, прекращение уголовного дела

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области выявили потенциально опасную куру
Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика
Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике
«Откосили»: Магистраль не будет восстанавливать кусты в Вологде, которые сначала посадила, а потом скосила
В зоне СВО погиб житель Шекснинского района
В Вологде ночью сгорела квартира из-за заряжающегося телефона
Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»
В Вологде при обрушении крыльца у офиса врачей общей практики пострадала пациентка
Пласт снега упал с крыши многоэтажного дома и чуть не убил семью вологжан
В ходе СВО погиб житель Тотемского округа

Похожие новости

Помощник машиниста погиб при выполнении работ по сцепке вагонов под Вохтогой

30-летний мужчина получил смертельные травмы

3414
0

Более 150 единиц снегоуборочной техники задействуют зимой на Северной железной дороге

Только на участке от Сосногорска до Воркуты в ноябре убрано 43 тысячи кубометров снега

977
0

Выставка фотографий открылась на перроне железнодорожного вокзала в Вологде

Авторы снимков – журналисты и фотографы областной газеты «Красный север»

1156
0

В Вологодскую область можно приехать по «единому» билету «поезд + автобус»

Купить такой билет можно в кассах любого вокзала

1875
0

В Вологде 60-летнего мужчину сбил поезд

Его тело обнаружили недалеко от тоннеля на улице Конева 13 мая около 5:00

1675
0

Северная железная дорога вводит дополнительные поезда на майские праздники

Всего в период майских праздников холдинг «РЖД» назначает более 400 дополнительных поездов дальнего следования

1595
0

150 лет исполняется первому деревянному зданию вокзала в Вологде

Оно до сих пор стоит на Чехова, 40

2086
0

На станции Бушуиха полностью восстановлено движение по железной дороге

Как сообщает сайт Северной железной дороги, поезда через станцию следуют в оба направления в штатном режиме

2044
0

Четверо работников железной дороги в Вологде подозревааются в краже семи тонн металлолома

Ущерб от их действий составил больше 150 тысяч рублей

2262
0

В Шекснинском районе задержали подозреваемых в краже элементов железнодорожных путей

Запчасти пропали с дороги, прилегающей к местному хлебокомбинату. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

1337
0

В Сокольском районе 14-летнего подростка задел грузовой поезд

Инцидент произошёл вечером 5 августа на станции Сухона. Юноша госпитализирован

1914
0

Вологжане могут преодолеть часть пути до Москвы автобусом, а затем поездом

С 1 мая возобновляются мультимодальные перевозки по маршруту Вологда – Ярославль - Москва, время в пути - семь часов

1798
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Билайн дарит новым абонентам из Вологодской области дополнительный интернет-трафик
В Вологде владелец помещения на городском рынке задолжал 296 тысяч рублей за содержание имущества
Старинные деревянные расписные двери из частной коллекции поступили в Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Экскурсия по выставке дамских аксессуаров 19-го века пройдет в Вологде 1 апреля
Тема мощения городских улиц станет предметом общественной дискуссии в Вологде 4 апреля
Военнослужащие и члены их семей получили 180 тысяч кредитных каникул на сумму 69,3 млрд рублей
Экс-главу поселения в Тотемском районе будут судить за присвоение и служебный подлог
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

1338
0
29.03.2023 [БлогоVO]

Самые опасные политики – это неучи по истории

228
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

393
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика