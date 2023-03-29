В Вытегорском районе на трассе сбили 12-летнюю девочку

29.03.2023 [Происшествия]

Вытегорском районе на 298 километре автодороги «А119 Вологда-Медвежьегорск» района произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

В УМВД России по ВОлогодской области сообщают, что по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем Киа Соренто, совершая обгон впередиидущего автомобиля, допустил наезд на девочку 2010 года рождения.Она шла по краю проезжей части. Световозвращающие элементы на одежде отсутствовали. В результате ДТП школьница с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Тэги: ДТП, пострадал ребенок

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