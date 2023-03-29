Андрей Козырев может возглавить ХК «Северсталь». Об этом сообщает спортивный портал Чемпионат.com. До прихода в череповецкий клуб Козырев работал в нижегородской «Торпедо», где помогал Игорю Ларионову.
Официального подтверждения этой информации со стороны череповецкого клуба пока не поступало.
А вот кто точно нашел себе новый клуб так это Андрей Разин. Экс-главный тренер «Северстали» возглавит магнитогорский «Металлург». Контракт с ним, по сообщениям СМИ, будет рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон. Соглашение будет продлено на второй год, если «Металлург» пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.
Вместе с Разиным в магнитогорский клуб переходят и воспитанники череповецкого хоккея Евгений Михалкевич, который сначала играл а затем работал тренером «Алмаза» и «Северстали», на протяжении последних 13 лет и Юрий Трубачев, так же воспитанник череповецкого хоккея.
ХК «Северсталь» может возглавить Андрей Козырев
Андрей Козырев может возглавить ХК «Северсталь». Об этом сообщает спортивный портал Чемпионат.com. До прихода в череповецкий клуб Козырев работал в нижегородской «Торпедо», где помогал Игорю Ларионову.
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