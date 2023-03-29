За ходом реализации регионального проекта «Чистая вода» можно следить на интерактивной карте

Вологодская область с 2019 года является участником регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». В результате реализации мероприятий модернизируются системы водоподготовки и улучшается качества питьевой воды. В ходе работ используются перспективные технологии водоподготовки, включая разработки организаций оборонно-промышленного комплекса.

Для оперативного информирования вологжан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения разработана тематическая интерактивная карта, которая размещена на сайте Правительства области. Она включает 70 объектов водоснабжения, которые разделены на три категории и выделены разными цветами:

— реализованные проекты с 2018 по 2022 годы (зеленый значок);

— проекты, реализуемые в 2023 году (синий значок);

— проекты, реализация которых запланирована на ближайшую перспективу в 2024 году (красный значок).

В карточке каждого объекта указан срок реализации, объем финансирования и виды выполненных или запланированных работ.