За ходом реализации регионального проекта «Чистая вода» можно следить на интерактивной карте

Вологодская область с 2019 года является участником регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». В результате реализации мероприятий модернизируются системы водоподготовки и улучшается качества питьевой воды. В ходе работ используются перспективные технологии водоподготовки, включая разработки организаций оборонно-промышленного комплекса.
Для оперативного информирования вологжан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения разработана тематическая интерактивная карта, которая размещена на сайте Правительства области. Она включает 70 объектов водоснабжения, которые разделены на три категории и выделены разными цветами:
— реализованные проекты с 2018 по 2022 годы (зеленый значок);
— проекты, реализуемые в 2023 году (синий значок);
— проекты, реализация которых запланирована на ближайшую перспективу в 2024 году (красный значок).
В карточке каждого объекта указан срок реализации, объем финансирования и виды выполненных или запланированных работ.
«Интерактивная карта мероприятий, реализуемых по проекту „Чистая вода“, наглядна и проста в использовании. Каждый житель области с помощью этого сервиса может увидеть, что выполнено или планируется сделать на территории соответствующего муниципального образования. Представлены как выполненные, так реализующиеся сейчас объекты», — рассказал заместитель Губернатора области Антон Стрижов.