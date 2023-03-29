«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

Жители Сокола составили коллективное письмо и опубликовали его в социальных сетях, так как не могут найти управу на воспитателей одного из детских садов. По словам родителей методы воспитания в дошкольном образовательном учреждении совсем не педагогические.

«Директор держит детей в страхе… сначала мы думали, что дети ее боятся, потому что она строгая. Ну это и понятно, детки тоже по-разному могут себя вести, но у всего есть рамки дозволенного! На днях один из воспитанников старшей группы рассказал маме историю о том, как одного из мальчиков привязывают к стулу в группе во время еды. Это стало последней каплей родительского терпения!!! Несколько родителей поговорили со своими детьми и оказалось не все так просто. Дети настолько запуганы, что некоторые плакали при объяснении того, что происходит в их группе. *.*. в присутствии воспитателей их выстраивает и в приказном тоне, показывая на привязанного ребенка, говорит, что если кто-то будет вести себя плохо, то с ним произойдет то же самое! А после, уже воспитатели, лично каждому ребенку наказывают, чтобы дома ничего не рассказывали родителям. При беседе с детьми, они говорят одно и тоже. Мы считаем, что не могут дети придумать такие истории, при этом одного и того же содержания!!!» — написали родители.

По их словам администрации садика все сходит с рук, заявления уже писали и в управление образования, но все безрезультатно.

«Также были случаи, когда детей закрывали в туалете, так как они долго плакали и не могли успокоиться. Сегодня утром две родительницы ходили на беседу с заведующей, после было написано заявление в ПДН, разговаривали с одним из детей, который им также все подтвердил.

Но сотрудники посчитали, что это не причина для волнения! На вопрос, что делать, инспектор ответила, что бы мы успокоились… „Ну не вашего же ребенка привязывали…“ Получается, в любом образовательном учреждении педагоги могут делать, что хотят?! Из предпринятых действий ясно, что ситуация скорее всего снова „замнется“. Мы не знаем, как на это повлиять, но пусть хотя бы об этом узнает больше людей, может таким образом хоть что-то изменится!» — такими словами заканчивается публичное обращение.

В Сокольской администрации отреагировали на заявление. И сообщили, что некоторые факты из обращения нашли свое подтверждение. Ситуацию на контроль взял лично глава Сокольского округа Юрий Васин.

«В МО МВД России „Сокольский“ подтвердили: вчера, 27 марта, зарегистрировано заявление от жительницы деревни Литега, сын которой посещает Литегский детский сад. В заявлении указывается на факты нарушения прав одного из воспитанников детского сада. Сейчас по данному заявлению проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», — ответили возмущенным родителям в администрации.

Также организована служебная проверка по линии управления образования Сокольского округа. Специалисты управления выехали в Литегский детский сад. Некоторые факты, указанные в публикации, подтвердились, что уже является основанием для привлечения заведующей детским садом к дисциплинарной ответственности. В настоящее время ей предложено покинуть свой пост.