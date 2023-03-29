Родители будущих первоклассников могут подать электронное заявление о приёме в школу в МФЦ

29.03.2023 [Общество]

В Вологодской области стартовал прием заявлений на обучение в школах. Дату и время начала приема документов в этом году определяют администрации школ. Получить подробную информацию о правилах приема, режиме работы, количестве вакантных мест можно на сайтах учебных заведений.

Подача документов осуществляется:

— в электронной форме через портал госуслуг,

— путем личного обращения в общеобразовательную организацию,

— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.

«Для подачи заявления в электронной форме на „Госуслугах“ родителям и законным представителям будущих первоклассников необходимо иметь учетную запись. Зарегистрироваться, подтвердить учетную запись или восстановить пароль на портале помогут специалисты МФЦ области, — рассказала начальник Департамента цифрового развития области Ирина Просвирякова. — Также МФЦ приглашают для подачи заявления в свою зону электронных услуг. Такие сектора пользовательского сопровождения с удобными рабочими местами и доступом к порталу „Госуслуг“ созданы или переоборудованы в каждом МФЦ в рамках масштабной модернизации в 2022–2023 годах».

Обратиться в МФЦ можно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи по телефону колл-центра офисов «Мои документы», на официальном сайте в разделе «Личный кабинет», а также в мобильном приложении «Мои документы. Онлайн».

С учетом поставленных перед государством задач в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» предоставление большей части государственных и муниципальных услуг должно быть переведено в электронный вид для повышения их качества и доступности. В этих условиях МФЦ Вологодской области также трансформируются под реальные потребности населения для возможности оказания помощи заявителям в любой жизненной ситуации.

Тэги: первый класс, заявления

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