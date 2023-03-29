Макар Кабанов завоевал серебряную медаль в дартсе на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях на призы федерации спорта людей с ПОДА "Аленький цветочек"
Форум прошел в Ярославле 20 по 28 марта. В нем приняли участие молодые люди от 6 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в трех дисциплинах: шашках, шахматах и дартсе.
Вологжанин Макар Кабанов занял 2 место в игре дарст и остановился в шаге от тройки призёров в шашках, заняв в итоге 4 место.
Макар Кабанов завоевал серебряную медаль в дартсе на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях
Макар Кабанов завоевал серебряную медаль в дартсе на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях на призы федерации спорта людей с ПОДА "Аленький цветочек"
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