Макар Кабанов завоевал серебряную медаль в дартсе на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях на призы федерации спорта людей с ПОДА "Аленький цветочек"



Форум прошел в Ярославле 20 по 28 марта. В нем приняли участие молодые люди от 6 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в трех дисциплинах: шашках, шахматах и дартсе.



Вологжанин Макар Кабанов занял 2 место в игре дарст и остановился в шаге от тройки призёров в шашках, заняв в итоге 4 место.