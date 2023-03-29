В Вологде идет подготовка к созданию модельной библиотеки «Книжный парк»

Модельная библиотека «Книжный парк» будет создана в рамках нацпроекта «Культура» на базе библиотеки № 4 в селе Молочное. Это будет третье в Вологде учреждение нового формата. Сейчас в библиотеке началась подготовка к ремонту, который пройдет в 2023 году.

«Национальный проект „Культура“ реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В рамках нацпроекта, в который Вологда включена при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова, мы уже открыли две библиотеки нового формата: „Книжный экспресс“ на Пролетарской, 73 и „ЛиС“ на Трактористов, 5. На очереди третий проект — в селе Молочном. Модельная библиотека — это не просто место, где можно взять книгу, а современное креативное пространство с мультимедиа, интересным дизайном, современным фондом, где любой житель может найти для себя занятие по интересам. И такие форматы востребованы. Не зря после модернизации библиотеки в модельную в среднем число читателей вырастает в полтора раза», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Концепцию культурного пространства предложили сами жители Молочного.

«Идея библиотеки заключается в создании пространства, которое называется „Книжный парк“. Здесь будут использоваться элементы декора, которые можно встретить в обычном парке: это скамейки, колесо обозрения и многое другое. На данном этапе начались подготовительные работы к проведению ремонта. Конкурс по выбору подрядчика завершится в апреле, затем стартуют ремонтные работы. Закончить благоустройство „Книжного парка“ планируем до конца этого года», — отметила заместитель директора Централизованной библиотечной системы Вологды Ольга Логинова.

В обновленной библиотеке будут два отдельных зала для детей и взрослых, предусмотрено много зонированных мест, где можно уединенно почитать книгу: для взрослых — кресла с пледами, стилизованная садовая скамейка, для детей — гамаки, подиум. В пространстве для молодежи будет медиаоборудование и мебель, которую можно трансформировать под разные задачи: просмотр фильма, занятия с использованием VR-шлема и так далее. В событийной зоне сделают сцену, пространство для мастер-классов, установят звуковое оборудование. Здесь будут проходить театральные постановки, встречи с известными людьми, семейные праздники.

На время ремонта работа библиотеки не приостанавливается. Выдачу книг организовали в двух соседних помещениях.

«У нас 2800 читателей, почти половина из них — дети, мы не можем оставить их без книг. Временные помещения — довольно просторные. Тут располагаются взрослый и детский абонементы», — пояснила главный библиотекарь библиотеки № 4 Марина Калабанова

На модернизацию библиотеки выделено 5 млн руб. из федерального бюджета и порядка 7 млн руб. — из муниципального.