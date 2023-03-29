В Вологде идет подготовка к созданию модельной библиотеки «Книжный парк»

29.03.2023 [Общество]

Модельная библиотека «Книжный парк» будет создана в рамках нацпроекта «Культура» на базе библиотеки № 4 в селе Молочное. Это будет третье в Вологде учреждение нового формата. Сейчас в библиотеке  началась подготовка к ремонту, который пройдет в 2023 году. 

«Национальный проект „Культура“ реализуется по инициативе Президента  РФ Владимира Путина. В рамках нацпроекта, в который Вологда включена при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова, мы уже открыли две библиотеки нового формата: „Книжный экспресс“ на Пролетарской, 73 и „ЛиС“ на Трактористов, 5. На очереди третий проект — в селе Молочном. Модельная библиотека — это не просто место, где можно взять книгу, а современное креативное пространство с мультимедиа, интересным дизайном, современным фондом,  где любой житель может найти для себя занятие по интересам.  И такие форматы востребованы. Не зря  после модернизации библиотеки в модельную в среднем число читателей вырастает в полтора раза», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Концепцию культурного пространства предложили сами жители Молочного.

«Идея библиотеки заключается в создании пространства, которое называется „Книжный парк“. Здесь будут использоваться элементы декора, которые можно встретить в обычном парке: это скамейки, колесо обозрения и многое другое. На данном этапе начались подготовительные работы к проведению ремонта. Конкурс по выбору подрядчика завершится в апреле, затем стартуют ремонтные работы. Закончить благоустройство „Книжного парка“ планируем до конца этого года», — отметила заместитель директора Централизованной библиотечной системы Вологды Ольга Логинова.

В обновленной библиотеке будут два отдельных зала для детей и взрослых, предусмотрено много зонированных мест, где можно уединенно почитать книгу:  для взрослых — кресла с пледами, стилизованная садовая скамейка, для детей — гамаки, подиум. В пространстве для молодежи будет медиаоборудование и мебель, которую можно трансформировать под разные задачи: просмотр  фильма, занятия с использованием VR-шлема и так далее. В событийной зоне сделают сцену, пространство для мастер-классов, установят звуковое оборудование. Здесь будут проходить театральные постановки, встречи с известными людьми, семейные праздники.

На время ремонта работа библиотеки не приостанавливается. Выдачу книг организовали в двух соседних помещениях.

«У нас 2800 читателей, почти половина из них — дети, мы не можем оставить их без книг. Временные помещения — довольно просторные. Тут располагаются взрослый и детский абонементы», — пояснила главный библиотекарь библиотеки № 4 Марина Калабанова

На модернизацию библиотеки выделено 5 млн руб. из федерального бюджета и порядка 7 млн руб. — из муниципального.

Тэги: библиотеки, модельная библиотека

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области выявили потенциально опасную куру
Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика
Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике
«Откосили»: Магистраль не будет восстанавливать кусты в Вологде, которые сначала посадила, а потом скосила
В зоне СВО погиб житель Шекснинского района
В Вологде ночью сгорела квартира из-за заряжающегося телефона
Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»
В Вологде при обрушении крыльца у офиса врачей общей практики пострадала пациентка
Пласт снега упал с крыши многоэтажного дома и чуть не убил семью вологжан
В ходе СВО погиб житель Тотемского округа

Похожие новости

Вологжанам предлагают рассказать о книгах своей семьи

Городская библиотека № 15 предлагает вспомнить такие издания и написать небольшое эссе на тему «Книги поколений».

991
0

Библиотеки Вологды начинают работать по «Пушкинской карте»

Билеты на мероприятия в городских библиотеках Вологды можно приобрести по «Пушкинской карте»

1167
0

Житель Воронежской области украл из вологодской библиотеки два ноутбука

Один ноутбук мужчина успел реализовать, второй у него изъяли полицейские

860
0

Мультимедийная панорамная экспозиция о героях книг Василия Белова откроется в библиотеке в Харовске

В экспозицию войдут две мультимедийные инсталляции 

891
0

В Вологде началось формирование второй модельной библиотеки

Концепция библиотеки — литература и семья

985
0

Две новые модельные библиотеки появятся в Вологде и Череповце

Это библиотека №8 города Вологды и детская библиотека №13 Череповца

1134
0

Новая библиотека открылась в Череповце после капитального ремонта

Из обычной городской библиотеки учреждение превратилось в семейный центр

1994
0

60 особо ценных книг Вологодской областной библиотеки стали доступны в цифровом варианте

Завершилась оцифровка книжных памятников, которая проходила в рамках федерального проекта

1600
0

Модельная библиотека открылась в Тотьме

Теперь это не просто библиотека, а многофункциональное общественное пространство

1214
0

По медотводу от прививок в театр не пустят

Разъяснения по посещению мероприятий с qr-кодом подготовили в департаменте культуры и туризма Вологодской области

3257
0

Вторую модельную библиотеку в Вологде создадут на улице Трактористов

Библиотеку семейного чтения №8 переоборудуют в следующем году

1217
0

Библиотеку в посёлке Майский переоборудуют в модельную за 5 миллионов рублей

Здесь планируется создать современное и высокотехнологичное пространство с инновационным мультимедийным оборудованием

1045
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мальчик провалился под лед на реке Вологде 27 марта
В Вытегорском районе на трассе сбили 12-летнюю девочку
ХК «Северсталь» может возглавить Андрей Козырев
В Вологодской области на 10% увеличат количество граждан, подлежащих призыву
Две бесплатные лекции социального психолога Ольги Гулевич пройдут в Вологде 22 и 23 апреля
За ходом реализации регионального проекта «Чистая вода» можно следить на интерактивной карте
«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

506
0
28.03.2023 [БлогоVO]

Про то, что сейчас творится на очистных

301
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

308
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика