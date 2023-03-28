Выставка портретов из трех музеев проходит в Вологде

Выставка «Портретное искусство второй половины 17 – начала 20 века» открылась в Юго-Западной башне вологодского кремля.

– Это совместный просветительский проект трех музеев: Вологодского государственного музея-заповедника, Вологодской областной картинной галереи и Череповецкого музейного объединения, – говорится в анонсе мероприятия.

Здесь представлены произведения станковой живописи, графические портреты (рисунок, акварель) и миниатюра. Всего около 70 произведений: работы как известных художников, так и тех, кто мало знаком широкой публике.

– Более тридцати лет изучением портретов в собраниях музеев Вологодской области занималась кандидат искусствоведения Мира Евсеевна Даен. В ходе ее научно-исследовательской работы были открыты ранее неизвестные имена авторов портретов, идентифицирован ряд изображенных на портретах лиц, – рассказывают сотрудники вологодского музея-заповедника.

На открытии выставки Мира Евсеевна призналась, что эта выставка – своеобразное осуществление ее мечты, ведь многие работы когда-то были обречены на гибель, но оказались спасены благодаря энтузиазму, стараниям и даже риску хранителей наших музеев – многие портреты, из-за того, что на них были изображены люди социально неодобряемого происхождения, чудом пережили послереволюционное время, были сохранены и отреставрированы. Мира Евсеевна вспоминает, что некоторые портреты рассыпались буквально на глазах:

– Это были художественные памятники, и их надо было спасать. В моей практике надо было учитывать все то, что осталось, изучать, реставрировать, привлекать внимание, потому это история, это память народа!

В итоге в экспозицию вошли работы, приведенные в порядок художниками-реставраторами Вологодского государственного музея-заповедника, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве и Вологодского филиала ВХНРЦ имени академика Грабаря.

На торжественной церемонии открытия выставки в адрес реставраторов звучало много теплых слов.

Посетить выставку можно в выставочных залах второго этажа Юго-Западной башни Вологодского кремля.

Возрастные ограничения: (6+).