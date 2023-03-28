Контракт на ремонт моста в Кувшиново планируют заключить в апреле

28.03.2023 [Общество]

В Вологде объявлены конкурсные процедуры на капитальный ремонт моста через реку Вологда в поселок Кувшиново. Работы  будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023-2024
 годах. Стартовая стоимость лота составляет 511, 8 млн рублей.

«Благодаря Губернатору Олегу Кувшинникову в нацпроект „Безопасные качественные  дороги“, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, удалось включить ремонт не только дорог, но и мостов. Сейчас по этому проекту обновляется мост через реку Шограш в створе ул. Конева. На очереди — мост через реку Вологду в поселке Кувшиново. Он  построен в 1978 году, и на сегодняшний день его габариты не удовлетворяют требованиям двухполосного движения, по нему невозможно одновременно проехать двум машинам и пройти пешеходам. Работы начинаем в 2023 году и завершим в 2024-м. В ходе ремонта предстоит расширить мост  с 5 до 9 метров, сформировать две полноценные  полосы движения и тротуар для пешеходов  по обеим сторонам проезжей части. Также в рамках капитального ремонта будут выполнены работы по переустройству освещения», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Планируется,  что контракт с подрядчиком будет подписан в конце апреля, после чего  начнутся работы. На период капитального ремонта моста в п. Кувшиново будут применяться технические решения, которые позволят сохранить и транспортную, и пешеходную связь поселка Кувшиново с городом.

Также в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 8 участков улиц. Начиная с 2019 года, по дорожному нацпроекту в Вологде обновлено 60 км дорог.
 

Тэги: мост, Кувшиново

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