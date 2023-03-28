Более 200 вологжан проходят стажировку в администрации города Вологды в рамках проекта «Команда Мэра 5.0»

Стажировки для участников пятого сезона проекта «Команды Мэра» стартовали в Вологде. Конкурсанты распределились по 11 управлениям и департаментам администрации города. Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил участникам конкурса удостоверения стажеров и ответил на их вопросы.

«В 5-й раз молодежь города пробует свои силы в проекте „Команда мэра“. Конкурс пользуется популярностью у молодежи, ведь он помогает раскрыть свой творческий потенциал, лидерские качества, умение работать в команде, а самое главное изнутри узнать, что из себя представляет работа в органах власти. На этот раз заявки подали более 200 школьников, студентов и представителей работающей молодежи. Они уже прошли этап психологического тестирования, ответили на вопросы о государственном устройстве, решили домашнее задание в виде кейсов и эссе. Теперь у ребят начинается стажировка в департаментах и управлениях Администрации, затем обучающая программа. Итоги проекта подведем в конце мая. Финалисты проекта попадут в кадровый резерв, а также смогут подать заявку и вступить в молодежную администрацию города. Лучшие участники станут дублерами мэра на один день», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

После тестирования участникам дали рекомендации по выбору подразделений, которые наиболее подойдут им для прохождения стажировки. Стажировки продлятся до начала апреля. Затем участники проектов прошлых лет пройдут курсы по саморазвитию «Прокачка стажёра», новички — курс «Молодежный проектный офис», получат консультации по написанию программ/проектов. За каждым из участников закреплен ответственный специалист-наставник, под руководством которого они проходят практику и разрабатывают свои социально значимые проекты, направленные на улучшение жизни вологжан.

«Это мой первый большой опыт. Хочется узнать больше о политике и Администрации города. Очень помогают кураторы, которые помогают, подсказывают, зажигают интерес. Есть идея проекта по вовлечению молодежи в развитие Вологды. Хочу его реализовать», — рассказала студентка Вологодского аграрно-экономического колледжа Анастасия Колосова.

В мае участникам предстоит защитить свои конкурсные проекты и программы перед экспертной комиссией. Итоговым соревнованием по традиции станет решение кейсов — проработка конкретных ситуаций в заданных условиях.

Проект «Мы — вологжане! Команда Мэра» реализуется в Вологде с 2019 года. За годы реализации конкурса в нем приняли участие более 450 человек. Итогом проекта станет формирование команды лидеров, в которую войдут те участники, кто был лучшим во время реализации проекта, а также имеет определенный опыт за его пределами. Лидеры будут участвовать в специальных практико-образовательных тренингах, ребят включат в кадровый резерв Администрации города Вологды.

Проект «Команда Мэра» является одним из мероприятий, которые проходят в рамках Года Молодежи, объявленного в областной столице в 2023 году.