Череповчанина приговорили к исправительным работам за кражу табличек с могил на кладбище

В Череповце суд вынес приговор местному жителю В., признанному виновным в краже по предварительному сговору.

Установлено, что в марте 2021 года подсудимый с двумя подельниками похитили таблички с могил на городском кладбище № 2. Все трое были пьяны.

«В дальнейшем с указанными табличками В. и два лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с места происшествия скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, сдав в пункт приема металлолома, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды», — сообщает пресс-служба прокуратуры Череповца.

В суде В. полностью согласился с предъявленным обвинением. Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.