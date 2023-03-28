Великоустюгские ветеринары спасли маленькую крысу от огромной опухоли

28.03.2023 [Общество]

Ветеринарные врачи Великоустюгской ветеринарной станции провели виртуозную операцию по удалению опухоли у Крыски.

«Новообразования у грызунов — достаточно частое явление. Одна из самых распространенных причин — неправильный рацион. Корм слишком жирный, плохо сбалансированный, с повышенным содержанием красителей и консервантов. Другие причины выглядят так: отсутствие физической нагрузки (если питомец живет в слишком маленькой клетке и его не выпускают погулять),  наследственная предрасположенность, микоплазмоз, инфекционное заболевание с длительным латентным периодом, стрессы (чем больший дискомфорт испытывает зверек, тем выше шанс заболевания)», — говорят в управлении ветеринарии по Вологодской области.

«Эту крыску принесли нам на усыпление, но мы решили рискнуть и попробовать удалить опухоль, тем более новообразование было без проростов, ее питали два маленьких сосудика. Операция прошла успешно», — рассказали великоустюгские врачи.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, кушает, пьёт и занимается своими обычными крысиными делами.

Совет владельцам грызунов: при обнаружении уплотнений и бугорков не медлите с осмотром ветеринарным специалистом. Опухоль легче предотвратить, чем запустить её до неоперабельного состояния.

Тэги: животные, врачи, чудеса

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