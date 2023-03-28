В Великоустюгском районе погиб рубщик леса

28.03.2023 [Происшествия]

В Великоустюгском районе мужчина погиб при рубке леса. Скорая помощь не успела его довезти до больницы. Возбуждено уголовное дело. 

«Великоустюгским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по факту смерти местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, 25.03.2023 в Великоустюгском районе в автомобиле скорой медицинской помощи скончался 53-летний мужчина, доставленный из лесного массива возле д. Пупышево. Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия, а также осмотрели тело погибшего. Со слов очевидцев погибший пострадал от падения дерева во время лесозаготовительных работ на делянке, отведенной для нужд местного населения», — сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, смерть рубщика леса наступила от травмы груди. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства рубки леса, в том числе лица, ее организовавшие и ответственные за безопасное производство работ. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: погиб, рубщик леса

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