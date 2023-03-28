В 2023 году на дороги бюджет Вологодской области потратит меньше денег, чем в прошлом году

В 2023 году на ремонт, а также строительство дорог и мостов бюджет региона потратит 22,7 миллиарда рублей. В прошлом году на дороги в регионе было выделено 23,6 млрд рублей. А инфляция составила более 12%.

«Дороги — традиционно один из главных вопросов во всех районах и округах. По ремонту и восстановлению дорог больше всего обращений от населения. Все объяснимо: дороги соединяют населенные пункты, обеспечивают жителей необходимой продукцией. Хорошие дороги — это безопасность и комфорт жителей», — написал на своей странице в соцсети ВКонтакте Олег Кувшинников.

Он напомнил, что в 2022 году область сдала в эксплуатацию Архангельский мост в Череповце.