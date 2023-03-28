В 2023 году на дороги бюджет Вологодской области потратит меньше денег, чем в прошлом году

28.03.2023 [Общество]

В 2023 году на ремонт, а также строительство дорог и мостов бюджет региона потратит 22,7 миллиарда рублей. В прошлом году на дороги в регионе было выделено 23,6 млрд рублей. А инфляция составила более 12%. 

«Дороги — традиционно один из главных вопросов во всех районах и округах. По ремонту и восстановлению дорог больше всего обращений от населения. Все объяснимо: дороги соединяют населенные пункты, обеспечивают жителей необходимой продукцией. Хорошие дороги — это безопасность и комфорт жителей», — написал на своей странице в соцсети ВКонтакте Олег Кувшинников.

Он напомнил, что в 2022 году область сдала в эксплуатацию Архангельский мост в Череповце. 

 

Тэги: дороги, бюджет

ТОП НЕДЕЛИ

«Нас выживают»: охотники Усть-Кубинского района обратились к президенту, им стало сложнее охотиться на своих родных землях
В Вологодской области выявили потенциально опасную куру
Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика
Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике
«Откосили»: Магистраль не будет восстанавливать кусты в Вологде, которые сначала посадила, а потом скосила
В зоне СВО погиб житель Шекснинского района
В Вологде ночью сгорела квартира из-за заряжающегося телефона
В Вологде при обрушении крыльца у офиса врачей общей практики пострадала пациентка
Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»
Пласт снега упал с крыши многоэтажного дома и чуть не убил семью вологжан

Похожие новости

В Вологде возобновили ремонт улицы Гагарина

Ремонт должен завершиться в мае–июне 2023 года

1114
0

Еще для пяти дорожных объектов Вологодской области в скором времени будет определен подрядчик

Дороги будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

1312
0

4,5 тысячи жалоб на состояние дорог оставили вологжане в социальных сетях с начала весны

Часть обращений касается необходимости обработки проезжей части реагентами

838
0

«Вологодавтодор» взял все контракты по содержанию региональных дорог

Власти региона определили подрядчика, который будет обслуживать восемь контрактов в 24 муниципалитетах

2559
0

Андрей Луценко: «Вологодская область на первом месте в СЗФО по объему ремонта автомобильных дорог за период 2019-2022 годов»

На 18-й сессии Законодательного Собрания в рамках «Правительственного часа» состоялось обсуждение состояния и перспектив региональной дорожной сети.

842
0

15 километров ограждений от диких животных нужно дополнительно установить вдоль трасс в Вологодской области

Сейчас на дорогах области установлено 140 км таких заграждений

1950
0

В 2023 году в Вологде начнут строить Некрасовский мост

Работы обещают закончить до 2026 года

3306
0

В Судском сельском поселении подрядчик отказался продлевать договор на расчистку дорог

Весь январь дороги чистились, но оплачивать эти работы район решил только во второй половине февраля

1119
0

В Вологодской области ДТП чаще всего совершают мужчины в возрасте от 35 до 45 лет

Начальник областного ГИБДД Денис Воробьев рассказал, кто в регионе чаще всего совершает ДТП

1412
0

Трасса А-114 от Череповца до отворотки на Кадуй станет четырехполосной

Об этом написал мэр города Череповца Вадим Германов

1387
0

За некачественную расчистку дорог в Вологодской области подрядчик получил 400 тысяч штрафа

Сейчас дорога приведена в порядок

2918
0

Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт

Площадь восстановленного покрытия уже составила более 198 м. кв.

3544
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Чистые игры» состоятся в Вологде 22 апреля
В 2023 году на дороги бюджет Вологодской области потратит меньше денег, чем в прошлом году
Около 30 бригад коммунальщиков убирают Вологду
В ходе СВО погиб житель Кичменгско-городецкого округа
Свои туристические возможности Вологды представили на форуме «Путь успеха» туроператорам из других городов России
Максим Цветков вошел в пятерку сильнейших на Чемпионате России по биатлону
Житель Никольского района отправится в колонию за побои, поджог дома соседки, угон и кражу
 
24.03.2023 [Общество]

Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

1986
0
27.03.2023 [БлогоVO]

Прирост популяции зубров в прошедшем году составил 17%

275
0
27.03.2023 [Обзор Прессы]

Минск — Вологда: о трудностях и успехах на пути сотрудничества

242
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика