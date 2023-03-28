Около 30 бригад коммунальщиков убирают Вологду

28.03.2023 [Общество]

Коммунальные службы ведут работу по очистке прилотковой зоны, устраняют подтопления на дорогах, связанные с активным таянием снега, моют леерные ограждения. Работает порядка двенадцати бригад ООО «Магистраль», восемь бригад МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», специалисты муниципальных управляющих организаций. Сообщают в администрации города Вологды.

«Начинаем приводить в порядок дороги и тротуары после зимы. Сегодня рабочие убирали смет, грязь, лед и мусор с улиц города. Из техники задействованы погрузчики и КАМАЗы. Работы проводим ежедневно от центра города и магистральных улиц к периферии. Сегодня, например, убирали Ленинградский мост, после него рабочие перейдут на Пошехонский мост. В ближайшие дни начнем мыть дороги соляным раствором, чтобы убрать накопившиеся за зиму реагенты», — рассказал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов. 

Продолжается также работа по устранению подтоплений на городских территориях. Сотрудники ООО «Магистраль» расчищают крышки ливневых колодцев, вывозят снег, щетками прометают тротуары для отвода воды. Специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» откачивают воду, отогревают и прочищают дождеприемные колодцы.

К устранению подтоплений тротуаров, проезжих частей и стоянок, относящихся к собственности многоквартирных домов, подключены и управляющие компании. По возможности они устраняют подтопления и на въездах во дворы, даже если территория не относится к их дому. Кроме того, муниципальные управляющие компании «Фрязиново», «Коммунальщик» и «Подшипник» выделили дополнительные бригады для работы с подтоплениями в городе.  

Контролируют работы по уборке города специалисты «Службы городского хозяйства». Они ежедневно обходят территории для выявления подтоплений, информация о них направляется подрядной организации для оперативного устранения. Также отрабатываются адреса по заявкам и жалобам жителей города, которые поступают через социальные сети, через ЕДДС города, обращения в Департамент городского хозяйства.

Сообщать о подтоплении на дворовой территории необходимо в свою управляющую компанию, на городской территории — в ЕДДС по телефону 72-35-53, в городской call-центр: 8 (800-30) 2-16-17, а также в сервис «Вологда в порядке» в социальной сети «ВКонтакте».

 

Тэги: весна, коммунальщики
фото администрация города Вологды

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