Свои туристические возможности Вологды представили на форуме «Путь успеха» туроператорам из других городов России

27.03.2023 [Общество]

В Вологде прошел 3-ий Межрегиональный форум экскурсоводов «Путь успеха» для туроператоров и экскурсоводов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, Котласа, Краснодарского края, Республики Удмуртии и Вологодской области.  В его рамках прошли экскурсии по самым интересным местам областной столицы, лекция по ведению гостиничного бизнеса и ряд других мероприятий. Вологодские специалисты обменялись опытом с гостями и рассказали о туристическом развитии города. Поприветствовал участников Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Мы продвигаем наш город как культурную столицу Русского Севера. Также планируем отправить заявку в Минэкономразвития, чтобы получить звание столицы деревянного зодчества. Все, что было сделано в Вологде за последние три года и намеченные нами планы на будущее позволяют нам конкурировать в этом вопросе с другими городами России. На конференции наши специалисты в сфере туризма обменялись опытом и практиками с туроператорами и экскурсоводами со всей страны. Многие из гостей планируют приехать повторно, а также порекомендовать Вологду для посещения своим клиентам. Для нас это поддержка всей туристической отрасли, являющейся частью городской экономики. Мы делаем все, чтобы гостям в Вологде было комфортно и интересно: открываем новые уютные гостиницы, реставрируем объекты культурного наследия, благоустраиваем общественные пространства, проводим различные фестивали», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках форума участникам представили, в частности опыт города по реставрации исторических деревянных домов. На сегодняшний день в работе находится 37 исторических объектов. Эта работа ведется в рамках проектного комитета «Сохраняя будущее» на средства инвесторов. Они уже вложили в реставрацию памятников деревянного зодчества более 400 млн рублей.

«Всегда приятно пообщаться с коллегами, поэтому часто бываю на форумах. Мои обзорные экскурсии больше предназначены для гостей города. С моей точки зрения, изюминка Вологды — в деревянном зодчестве. Всегда останавливаемся на этих  объектах. В последнее время взят  правильный вектор развития в этом направлении», — говорит частный экскурсовод Александр Сазонов.

Экскурсоводам продемонстрировали самые интересные объекты культурного наследия, где проведена реставрация, музеи нового формата, предприятия и магазины с вологодскими продуктами и сувенирами. Участники форума по достоинству оценили туристический потенциал города.

 «Мы организовали пакетный тур из Удмуртии в Вологду. На июль уже достаточно много желающих. Я посетила максимальное количество объектов, которые были бы интересны туристам, отметила самые яркие и запоминающиеся. Для комфортного ожидания нашими туристами поезда, который прибывает поздно ночью, проработали с Центром содействия развитию предпринимательства и туризма вариант размещения их в гостинице „Вологда“. Там будет организована комфортная зона отдыха, где можно будет отдохнуть после посещения экскурсий, перекусить и посмотреть фильмы о Вологде», — отметила экскурсовод из Удмуртии Галина Васильева.

Для представителей гостиничного бизнеса лекцию провел председатель МОО «Союз отельеров», руководитель УК HOTCONSULTING Роман Сабиржанов, который перед этим побывал в нескольких гостиницах Вологды.  

«Наша компания специализируется на проектах до 100 номеров. Как правило, это частный бизнес. При нашем сопровождении открыто с нуля более 50 гостиниц с кафе, кофейнями и ресторанами. Я рассмотрел на примере вологодских отелей и гостиниц их плюсы и минусы, дал конкретные рекомендации для каждого бизнесмена. В целом, хочу подчеркнуть, что сейчас в стране тренд на открытие небольших бутик-отелей, что мы как раз и можем увидеть в Вологде. Вологда — город небольшой, компактный и самобытный, в чем, по моему мнению, и заключается главный плюс. Много зелени, природы, деревянных исторических зданий. Все это как раз и любят путешественники», — поделился Роман Сабиржанов.

В Вологде сегодня активно развиваются разные виды туризма: индивидуальный, гастрономический, событийный и так далее. Только в 2022 году турпоток в Вологду  составил более 760 тысяч человек, из них порядка 211 тысяч — непосредственно туристы, которые приехали в областную столицу на несколько дней.

Тэги: экскурсии

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