Максим Цветков вошел в пятерку сильнейших на Чемпионате России по биатлону.



Спринтом на 10 км., с двумя огневыми рубежами, в Ханты-Мансийске стартовал сегодня Чемпионат России по биатлону. Максим Цветков, уроженец Бабаево, отстрелял без промахов, 10 из 10-ти, занял в итоге 4 место. Его отставание от победителя, Никиты Поршнева, составило 44,6 сек. А от третьего места, на котором разместился Эдуард Латыпов, 26,1 сек.

«Сегодня в гонке все получилось неплохо, для своего состояния пробежал хорошо. С «нулями» на рубежах мог бы быть и выше, но после болезни, может, еще не до конца успел вработаться.

Последние дни погодка была довольно теплая, дождь прошел. Трасса мягкая, но снежный покров везде хороший, для всех условия одинаковые. На данный момент у меня форма оптимальная, не сказать, что какие-то суперкондиции. Много болел в этом сезоне, подготовка была скомкана", — приводит слова Цветкова Metaratings.ru.

Чемпионат России продлится до 2 апреля. Во вторник спортсмены побегут Гонку преследования.