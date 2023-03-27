Житель Никольского района отправится в колонию за побои, поджог дома соседки, угон и кражу

В Никольском районе суд вынес приговор ранее судимому 24-летнему местному жителю, признанному виновным в побоях, краже, угоне и поджоге.

Установлено, что эпизод с кражей произошёл летом 2022 года. Мужчина делал ремонт в Никольской ЦРБ. Расстроившись, что по окончании работ ему не полностью выплатили зарплату, он решил украсть стройматериалы.

«Всего мужчина унес около 30 упаковок напольной и 5 настенной плитки, а также 6 мешков с плиточным клеем. Часть напольной плитки он использовал для ремонта пола на кухне, настенной плиткой выложил ванную в квартире своей супруги. Остатки плитки были изъяты следователем при производстве обыска. Ущерб от преступления составил 28 755 рублей 96 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Поздно вечером 30 июля на празднике «Ильинская ярмарка» мужчина нанёс побои подруге своей жены, так как посчитал, что та плохо влияет на супругу, а вечером 28 сентября избил жену из-за ревности. Потом они развелись, и подсудимый уехал жить в деревню Скочково.

«Вечером 26 октября 2022 года нетрезвый подсудимый пришел к дому соседки в д. Скочково и пригласил ее погулять. Женщина ответила отказом. Мужчина обиделся и решил ее напугать. Он поджег свою перчатку и бросил ее в траву у дома. Женщина с детьми спаслись, но в результате пожара дом стоимостью 374 457 рублей 50 копеек был полностью уничтожен, а также находившееся в нем имущество на общую сумму 291 900 рублей», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

После поджога, решив сбежать из деревни, он угнал автомобиль ВАЗ-2115. По пути машина заглохла, он поймал попутку и добрался до Череповца, где его задержали полицейские.

В суде он признал вину. Осуждённому назначено наказание в виде одного года, шести месяцев и десяти дней колонии-поселения. С него также взыскали 291 900 рублей возмещения материального ущерба и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу владелицы сгоревшего дома.