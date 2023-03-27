В Череповецком районе двое рыбаков на снегоходе провалились под лед на Рыбинском водохранилище

27.03.2023 [Происшествия]

На Рыбинском водохранилище у деревни Вичелово в Череповецком районе двое рыбаков на снегоходе провалились под лёд, сообщает cherinfo.ru

Инцидент произошёл 26 марта в 11:30. Пострадавшие — жители деревни Пестово — смогли спастись, а снегоход утонул. На берег их эвакуировали спасатели.

«В этот день был еще один вызов. В районе деревни Быстрино 59-летнему рыбаку стало плохо с сердцем. Его также эвакуировали и передали врачам скорой помощи», — рассказал изданию руководитель спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Отмечается, что сейчас в Череповце выход на лёд запрещён только на реке Шексна.

Тэги: провалился под лед, рыбаки, снегоход, спасатели
фото спасательной службы Череповца

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