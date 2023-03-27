Добавь ясности: врач-офтальмолог клиники «Виста» рассказал вологжанам, как современными методами борются с катарактой

У каждого человека после 40 лет наступает «возрастная дальнозоркость», или пресбиопия — снижение способности фокусироваться на предметах, находящихся на разных расстояниях. Из-за этого возникают сложности при работе вблизи, чтении.

Увы — процесс необратим и с течением времени прогрессирует. Возникают изменения из-за того, что хрусталик, который является частью оптической системы глаза, становится более плотным, теряет способность менять кривизну и потому уже не в состоянии обеспечить хорошее зрение на различных дистанциях. Таким пациентам, как правило, приходится пользоваться очками для работы на близком расстоянии, а если очки для дали уже были — то и двумя парами очков.

Хрусталик при пресбиопии остаётся прозрачным, но с возрастом она часто сочетается с его помутнением — катарактой. Тем не менее исправить ситуацию и избавиться от необходимости пользоваться очками в этом случае можно — удалив хрусталики и имплантировав мультифокальную интраокулярную линзу (ИОЛ).

Мультифокальная ИОЛ, благодаря своему уникальному дизайну, обладает способностью формировать на сетчатке сразу несколько фокусов, позволяя различать предметы на различном расстоянии. Пациент с имплантированной мультифокальной ИОЛ способен заниматься повседневными делами, водить автомобиль и выполнять работу, для которой необходимо хорошо видеть вблизи — читать, работать с документами, вышивать.

Показаниями для имплантации мультифокальных интраокулярных линз (важно: имплантация необходима в оба глаза!) являются: катаракта (односторонняя или двусторонняя), пресбиопия, гиперметропия (дальнозоркость), высокая степень миопии (близорукости) в случаях, когда невозможно выполнить лазерную коррекцию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ для операции могут быть дистрофические изменения сетчатки, подвывих хрусталика, нарушения прозрачности и формы роговицы, любая внутриглазная патология, наличие которой не даст возможность пациенту оценить преимущества мультифокальной коррекции.

Операция проводится в амбулаторных условиях методом факоэмульсификации. Пациенту закапывают анестетик, после этого действия хирурга не доставляют боли или дискомфорта. Через небольшой прокол (1,8-2,2 мм) с помощью специального инструмента удаляется хрусталик, на его место имплантируется интраокулярная линза. Наложение швов после операции не требуется, разрез герметизируется самостоятельно. Вся процедура занимает от 15 до 30 минут. Зрительные функции восстанавливаются быстро — уже на следующий день пациент ощущает значительное улучшение зрения.

В течение первого месяца после операции пациенты планово посещают клинику (как правило, на 1-е, 7-е и 30-е сутки), соблюдают минимальные ограничения и закапывают капли согласно рекомендациям доктора. Спустя 4 недели можно возвращаться к привычному активному образу жизни — все ограничения снимаются.

Для жителей Вологды и Вологодской области в клинике «Виста» до конца апреля 2023 года действует специальное предложение: если Вы запланируете операцию по поводу катаракты в клинике «Виста», то сутки проживания в гостинице и проезд будет за счет клиники. *

Адрес: г. Ярославль, ул. Собинова, 47а.

Телефон регистратуры для записи на приём: +7 (4852) 66-20-05

Сайт: vista76.ru

Сообщество в ВК: Vista Офтальмология Ярославль.

https://vk.com/vista76

Статья написана врачом-офтальмологом, офтальмохирургом, лазерным хирургом Викторией Александровной Семечковой — врачом клиники «Виста».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

*Подробности акции уточняйте на сайте www.vista76.ru

Реклама. Реквизиты: Общество с ограниченной ответственностью «Междисциплинарная офтальмологическая клиника Виста».

LjN8K89EZ

Адрес: г. Ярославль, ул. Собинова, 47а

ИНН 7604366770