Череповчанина оштрафовали за нарушение пропускного режима охраняемого объекта

27.03.2023 [Общество]

В Череповце суд привлёк 27-летнего местного жителя к административной ответственности за нарушение пропускного режима охраняемого объекта — МУП «Электротранс».

Инцидент произошёл 16 февраля 2023 года. Мужчина признал вину и пояснил, что в тот день пришёл с сожительницей к ней на работу. Та вошла внутрь, чтобы поговорить с напарницей, а он остался на улице.

«Простоял около 30 минут. После устал ее ждать и перелез через шлагбаум», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В качестве наказания суд оштрафовал его на 3000 рублей.

Тэги: нарушение, пропускной режим, шлагбаум, суд, штраф

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