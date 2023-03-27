Подростка из Вологды подозревают в покушении на сбыт наркотиков

В Вологде 17-летнего подростка подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

«По версии следствия, после 01.02.2023 в областном центре 17-летний юноша через сеть Интернет приобрел наркотические средства в крупном размере с целью сбыта и незаконного обогащения. В начале марта текущего года, когда подросток намеревался разложить расфасованные наркотики по тайникам, его противоправную деятельность обнаружили и пресекли сотрудники полиции, изъяв запрещенные к обороту вещества», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, в том числе источник, где юноша приобрёл наркотики. Решается вопрос об избрании подозреваемому — студенту местного колледжа — меры пресечения. Расследование продолжается.