Подростка из Вологды подозревают в покушении на сбыт наркотиков

27.03.2023 [Происшествия]

В Вологде 17-летнего подростка подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

«По версии следствия, после 01.02.2023 в областном центре 17-летний юноша через сеть Интернет приобрел наркотические средства в крупном размере с целью сбыта и незаконного обогащения. В начале марта текущего года, когда подросток намеревался разложить расфасованные наркотики по тайникам, его противоправную деятельность обнаружили и пресекли сотрудники полиции, изъяв запрещенные к обороту вещества», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, в том числе источник, где юноша приобрёл наркотики. Решается вопрос об избрании подозреваемому — студенту местного колледжа — меры пресечения. Расследование продолжается.

Тэги: подросток, наркотики, сбыт наркотиков, уголовное дело

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