Родителей бесплатно обучат правилам оказания первой помощи в Вологде и Череповце

3 апреля начнется очередной курс обучения в школе безопасности «Мама спасатель» в Вологде и в Череповце.

Напомним, школа безопасности «Мама спасатель» – это проект некоммерческой организации «Мама может». Это будет уже 15-й курс, на котором родителей обучат правилам оказания первой помощи.

Курс состоит из 16 уроков среди которых: финансовая и бытовая безопасность; первая помощь; спасение на воде; безопасное поведение в городе и в лесу; уроки по самообороне; лекция и телесная практика с психологом.

– Утонуть можно и в ванной... А случаев, когда человек без должной помощи задыхается из-за попадания инородного тела в дыхательные пути - полно. Нет, мы не пугаем. Просто напоминаем, что даже наша привычная повседневная жизнь сопряжена с опасностями.

Иногда эти опасности становятся происшествиями, – говорят организаторы. – Человек за соседним столиком в кафе поперхнулся и не может вдохнуть, ДТП на дороге, один из участников без сознания, ребенок поранился на прогулке, – все это ситуации, которые требуют оказания первой помощи. И если вы оказались рядом, ваше умение оказывать первую помощь – реальный шанс для пострадавшего выжить до приезда скорой.

Обучение в школе безопасности бесплатное.

Запись на курс для жителей Вологды по ссылке, а для жителей Череповца запись по ссылке.

Организаторы заранее предупреждают, что, возможно, попасть именно на этот курс у вас не получится, но вас обязательно возьмут в следующий раз: