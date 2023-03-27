Жители двух деревень Грязовецкого района через суд добились возможности передвигаться по полю местного племзавода

Жители деревень Волково и Галкино Грязовецкого района смогут беспрепятственно перемещаться между деревнями по полю АО Племзавод «Заря». Таково решение суда.

АО Племзавод «Заря» и Управление по имущественным и земельным отношения Грязовецкого района встретились в арбитражном суде в рамках спора о признании недействительным установленного публичного сервитута.

«Племзавод в судебном заседании отстаивал свою позицию о невозможности применения эффективных агротехнологий на сельхозугодьях, если спорный земельный участок будет пополам разделен дорогой. Управление же настаивало на необходимости введения публичного сервитута на участок поля для размещения на нем дороги между деревнями Волково и Галкино Грязовецкого района. Суд, учитывая позиции сторон, а также тот факт, что для оказания экстренной помощи специализированных служб жителем деревень требуется постоянный проезд, вынес решение об установлении публичного сервитута», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде уточнили, что специфика публичных сервитутов заключается в том, что их установление обусловлено не интересами конкретного собственника земельного участка, а общественными интересами.