Выставка картин народного художника России Василия Нестеренко проходит в Вологде

Выставка народного художника России, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко проходит в Доме Корбакова в Вологде.

В экспозиции представлено 57 произведений из коллекции Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Среди них – пейзажи, портреты, сюжетно-тематические картины, написанные художником в разные периоды в его поездках по России и за рубежом.

Василий Нестеренко – российский живописец, приобретший известность полотнами на темы русской истории и христианской религиозности. Родился в Павлограде в Украинской ССР в 1967 году в семье геологов. Когда Василию исполнилось восемь лет, семья переехала в Москву. В возрасте 13 лет поступил в Московскую среднюю художественную школу и окончил в 1985 году с золотой медалью. Занимался в студии имени Грекова в мастерской заслуженного художника РСФСР Николая Присекина. В 1991—1992 годах стажировался по линии Министерства культуры СССР в Художественном институте ПРАТТ в Нью-Йорке. Закончил Московский художественный институт имени Сурикова с красным дипломом.

В 1999 году работал над восстановлением росписей Храма Христа Спасителя. Начиная с 2000 года работал над внутренним убранством Тронного Зала Иерусалимской Патриархии, Успенского кафедрального собора в Дмитрове, храма Живоначальной Троицы на Борисовских прудах, храма во имя Успения Божией Матери в селе Домнино Сусанинского района Костромской области, родовом имении Романовых, храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове.

В 2000 году была создана Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко.

Академик Российской академии художеств (2007; член-корреспондент с 2001). Народный художник Российской Федерации (2004), Заслуженный художник Украины (2008). Лауреат премии ФСБ России (2010, 2019—2020). Член Союза художников России с 1995 года.

Посетить выставку можно до 23 апреля в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Возрастные ограничения: (12+).

