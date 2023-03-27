Шаламовский дом в Вологде отремонтируют за 5,8 млн

В Вологде отремонтируют объект культурного наследия федерального значения — двухэтажный особняк за Софийским собором, где родился известный прозаик и поэт Варлам Шаламов, сообщает RosTender.info.

Памятник архитектуры расположен по адресу улица Сергея Орлова, 15. Подрядную организацию определят по итогам конкурса. Отбор проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прием заявок на участие открыт до 10 апреля. На подведение итогов выделят два дня. С победителем заключат контракт на 5,8 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся к октябрю.

Шаламовский дом был возведен в конце XVIII века и принадлежал Вологодской епархии. Здесь в 1907 году в семье священника родился Варлам Тихонович Шаламов, автор знаменитых «Колымских рассказов». В настоящее время в доме находится мемориальный музей. Экспозиция включает в себя документы, публикации автора, его личные вещи, а также единственный прижизненный портрет. Каждый год в учреждении проходят литературные вечера.